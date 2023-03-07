Вишневский об обращении Новичкова: Это далеко не первый донос на "Яблоко"

"Яблоко" могут закрыть в любой момент за политическую позицию, считает депутат парламента Петербурга и зампред партии Борис Вишневский.

- Все наши заявления доступны, ничего мы с сайта не удаляли. Мы говорим об этом постоянно - не скрываем свою позицию. Если власть поставит задачу нас закрыть, думаю, что она будет решена. Но это не повод для нас отказываться от своих принципов, - сказал Вишневский ЗАКС.Ру, комментируя обращение в Минюст депутата Госдумы Николая Новичкова.

Член фракции "Справедливая Россия - За правду" Новичков, напомним, попросил Минюст рассмотреть возможность ликвидации "Яблока" за ее предвыборную программу и публичные выступления представителей. Он раскритиковал отношение партии к спецоперации и присоединении к России новых регионов.

- Это далеко не первый донос на "Яблоко", - напомнил Вишневский. - Такие доносы уже писали разные персонажи в том числе те, кого поддерживало "Умное голосование"*. Мы к этому относимся как к событиям абсолютно неудивительным.

*В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.