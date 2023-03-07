Оздоровление водных объектов Царского Села займет семь лет

В Петербурге в нынешнем году стартуют работы по оздоровлению водоемов Царского Села, для которых три года назад составили специальную дорожную карту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда комитета по природопользованию Михаила Страхова. Речь идет о более чем двадцати объектах, сконцентрированных на территории государственного музея-заповедника "Царское Село".

"Предусмотрено федеральное финансирование на 2025 год, мы хотим его приблизить, в том числе на 2023 год. При этом на начало реализации проекта в 2023 году предусмотрены и средства в бюджете Санкт-Петербурга", - рассказал чиновник.

Источником водоснабжения станет городской водопровод Водоканала. Оздоровление займет семь лет и включит в себя подключение гидросистемы "Царское Село" к сети водопровода, ремонт сооружений, укрепление берегов, а также работы экологического характера: очищение акватории от донных отложений и водорослей.

фото: tzar.ru