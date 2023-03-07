МЧС оповестило петербуржцев о гололедице и метели 8 марта

Региональное управление МЧС по городу на Неве обратилось к петербуржцам по случаю ухудшения дорожных условий ввиду неблагоприятной погоды, которая местами ожидается в Международный женский день 8 марта.

Согласно прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду в некоторых районах Северной столицы пройдёт сильный снег с метелью, дороги может сковать гололедица, что создаст сложную обстановку для автомобилистов.

В свою очередь главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал у себя в Telegram-канале, что погода завтра будет скорее "январской": мороз ночью опустится до -10 градусов. При этом к середине дня в городе заметно потеплеет, хотя солнца скорее ждать не стоит.