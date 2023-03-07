Цивилев предложил на 8 марта сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для женщин

По случаю приближающегося Международного женского дня депутат петербурского парламента Алексей Цивилев попросил чиновников предоставить новые льготы жительницам и гостьям города. Единоросс считает правильным, чтобы на 8 марта женщины в Петербурге имели право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Свои соображения на заданную тему он отправил главе комитета по транспорту Валентину Енокаеву.

"Этот символический жест даст городу возможность отметить важную дату и, надеюсь, наполнит петербургские улицы и общественный транспорт праздничным весенним настроением, которое приблизит приход настоящей весны", - обозначил Цивилев свою позицию.

К следующей весне глава комиссии ЗакСа по транспорту также попросил комитет проработать механизм, позволивший бы освободить всех женщин на 8 марта от платы за парковку.