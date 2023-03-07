Carlsberg хочет продать свой российский бизнес до лета

Пивоваренная компания Carlsberg сообщила о намерении продать все свои российские активы в течение нынешней весны и окончательно уйти с российского рынка. На официальное заявление крупного производителя пива ссылается ТАСС.

Решение принял исполнительный директор Кеес т'Харт, который планирует расстаться со своей должностью осенью.

О стремлении прекратить ведение бизнеса в России компания объявила еще год назад, приостановив экспорт продукции в страну и свернув в ней рекламу своей марки. В первом полугодии 2022-го Carlsberg понес убытки в размере 630 млн долларов.