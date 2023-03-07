В преддверии 8 марта в Петербург и Ленобласть привезли из-за границы более 2 млн цветов

В Петербург и Ленинградскую области доставили 2,2 миллиона различных цветов в преддверии Международного женского дня, ежегодно отмечаемого 8 марта, известили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Наиболее крупные партии растений, выращенных в Нидерландах, Кении, Колумбии, Израиле, Италии, Испании и Армении, были импортированы в Россию из Латвии и Армении. По большей части это розы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы и альстромерии.

Все цветы прошли строгий фитосанитарный контроль перед тем, как попасть на полки магазинов Северной столицы и Ленобласти.