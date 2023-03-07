КГИОП дал добро на строительство подземного перехода у Биржевого моста

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) одобрил возведение подземного пешеходного перехода у Биржевого моста под площадью Академика Лихачёва. Большая часть недоступных глазу работ велась синхронно с ремонтом переправы, передаёт "Фонтанка".

Контракт на проектирование и начало возведения перехода был заключен ещё в сентябре, а положительное заключение КГИОП выдал в феврале.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в свою очередь известили, что строительство идёт в зоне капремонта Биржевого моста "с непосредственной синхронизацией по проектным решениям и срокам выполняемых работ".

Кроме того, в КРТИ подчеркнули, что все работы ведутся вне границ объектов культнаследия.

"В соответствии с замечанием государственной экспертизы подрядчик обратился в КГИОП за дополнительным согласованием", - отметили в ведомстве.

В комитете по охране памятников эти данные подтвердили.

Возведением подземного пешеходного перехода занимается компания "Возрождение", которая ранее ремонтировала Биржевой мост. Переправу открыли для движения автотранспорта ещё в ноябре прошлого года.