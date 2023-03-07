ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:12

У проспекта Маршала Блюхера появится новый боковой проезд

фото ЗакС политика У проспекта Маршала Блюхера появится новый боковой проезд

Строительство жилой многоэтажки в Калининском районе совместят с прокладыванием нового бокового проезда вдоль проспекта Маршала Блюхера. Как сообщает петербургское издание "Канонер", дополнительное ответвление от магистрали появится между ее пересечениями с Лабораторным и Кондратьевским проспектами.

Планы построить жилье на указанном участке у группы "КВС" появились еще два года назад.

Впоследствии Смольный обязал девелопера проложить к будущему дому "карман", длина которого составит 630 метров. В проекте также участвует группа "РСТИ".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама