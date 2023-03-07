У проспекта Маршала Блюхера появится новый боковой проезд

Строительство жилой многоэтажки в Калининском районе совместят с прокладыванием нового бокового проезда вдоль проспекта Маршала Блюхера. Как сообщает петербургское издание "Канонер", дополнительное ответвление от магистрали появится между ее пересечениями с Лабораторным и Кондратьевским проспектами.

Планы построить жилье на указанном участке у группы "КВС" появились еще два года назад.

Впоследствии Смольный обязал девелопера проложить к будущему дому "карман", длина которого составит 630 метров. В проекте также участвует группа "РСТИ".