С бывших сотрудников ГМЗ "Петергоф" взыскали 42 млн растраченных рублей

Петродворцовый районный суд Петербурга полностью удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с Сергея Железкина, Дмитрия Демина, Дмитрия Дорохина и Алексея Завгороднего 42 млн 127 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба городских судов. Ранее они проходили по коррупционному делу о растрате в государственном музее-заповеднике "Петергоф".

Бывших сотрудников отдела реставрации ГМЗ Демина и Дорохова в конце 2021 года приговорили к условным срокам, признав виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК). Годом ранее такие же наказания достались двоим другим фигурантам. Взысканная с них сумма представляет собой ущерб, причиненный в рамках дела государственному бюджету.

Суд установил, что Демин и Дорохов помогли бывшему заместителю гендиректора музея Сорокину в 2013-2014 годах похитить средства, выделенные Министерством культуры на реконструкцию пассажирского причала в Нижнем парке. Подрядчиком стало ООО "Феррумленд", которое возглавлял Железкин. В свою очередь, Завгородний был на момент совершения коррупционных преступлений главным инженером компании.

Экс-заместитель гендиректора ГМЗ "Петергоф" Сорокин скончался еще во время следствия.