"За вас мужчины идут в бой": Беглов и Бельский поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский обратились к жительницам города по случаю Международного женского дня во время концерта "Нашим любимым", который прошёл в БКЗ "Октябрьский". Слова политиков приводит пресс-служба Смольного.

Не единожды в своей речи Беглов апеллировал к военной спецоперации.

"Мы всегда чувствуем рядом ваше надежное плечо. За вас мужчины идут в бой. <...> Особые слова благодарности хочу сказать жёнам, матерям, всем тем, кто ждёт наших воинов с фронта. Они защищают нашу страну, чтобы у нас был мир и покой, чтобы мы жили по своим ценностям", - высказался перед публикой губернатор.

Резюмируя, Беглов пожелал петербурженкам здоровья и личностного благополучия.

Бельский, в свою очередь, поздравляя местных жительниц и рассуждая о женщине в целом, предался сравнениям "космического" характера.

"Для меня лично женщина – это такая планета, а мы спутники, которые вокруг неё крутятся. Вы для нас все – целая вселенная", - заключил парламентарий.

Добавим, со сцены БКЗ перед горожанами выступили Филипп Киркоров, Зара, Григорий Чернецов, Алексей Шагаев, Екатерина Елисеева и другие исполнители.