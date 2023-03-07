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Новости 18:51

В Петербурге активизировали борьбу с торговлей краснокнижными подснежниками

фото ЗакС политика В Петербурге активизировали борьбу с торговлей краснокнижными подснежниками

Чиновники из Северо-Западного управления Росприроднадзора призвали граждан не приобретать по случаю наступающего 8 марта подснежники, занесенные в Красную книгу.

Для предотвращения подобных случаев ведомство с 6 по 8 марта активизировало поиски мест, где редкие цветы можно свободно купить. Отмечается, что в Петербурге находящиеся под угрозой исчезновения подснежники регулярно можно встретить в открытой продаже в первый месяц весны.

"Приобретая весенние букетики дикоросов, следует помнить, административная ответственность предусмотрена не только за сбор и торговлю, но и приобретение", - говорится в сообщении ведомства.

Попавшихся на правонарушении граждан могут оштрафовать максимум на 5 тысяч рублей, а юрлиц — уже на миллион.


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