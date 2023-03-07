В Москве загорелось здание главка МВД

Вечером во вторник, 7 марта, в столице начался пожар на одном из этажей здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, информирует ТАСС, ссылаясь на данные экстренных спецслужб.

По сведениям агентства, огонь охватил строительные материалы, расположенные на третьем этаже главка. В здании проводится частичная реконструкция, добавляет Telegram-канал Baza. Очевидцы отмечали чёрный дым, валивший из окон.

О пострадавших не сообщается. РИА Новости при этом передаёт, что из здания сами выбежали пять человек. На месте продолжают работать спасатели.