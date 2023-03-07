Петербурженке отменили штраф из-за репостов "Весны"***

Горсуд Петербурга отменил штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный Приморским районным судом активистке по "митинговому" протоколу (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, участница несанкционированного публичного мероприятия пожелала не называть своего имени.

По версии силовиков, активистка прошлой весной сделала репосты движения "Весна"*** с призывами к участию в пацифистской акции.

Суд согласился с петербурженкой в том, что факт администрирования ею аккаунта с "опасными" репостами полицейским доказать не получилось, и отправил дело на новое рассмотрение нижестоящей инстанцией.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.