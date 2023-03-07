Бизнес-зал Московского вокзала расширили в полтора раза

На Московском вокзале в центре Петербурга модернизировали бизнес-зал для пассажиров, в результате чего его площадь выросла с 200 до 300 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Теперь в помещении единовременно могут находиться не менее 120 человек.

Для клиентов доступны душевая и переговорная комната, организовано отдельное пространство для детей. Каждый из посетителей может перекусить в формате "шведского стола".

Наконец, в реконструированном зале обещают всегда предоставлять свежую прессу, скоростной Wi-Fi и устройства для подзарядки гаджетов.

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