ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:42

Бизнес-зал Московского вокзала расширили в полтора раза

фото ЗакС политика Бизнес-зал Московского вокзала расширили в полтора раза

На Московском вокзале в центре Петербурга модернизировали бизнес-зал для пассажиров, в результате чего его площадь выросла с 200 до 300 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Теперь в помещении единовременно могут находиться не менее 120 человек.

Для клиентов доступны душевая и переговорная комната, организовано отдельное пространство для детей. Каждый из посетителей может перекусить в формате "шведского стола".

Наконец, в реконструированном зале обещают всегда предоставлять свежую прессу, скоростной Wi-Fi и устройства для подзарядки гаджетов.

фото: Яндекс


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама