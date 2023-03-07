Напавших на петербургского школьника с вопросом про "русский мир" отправили в СИЗО

Выборгский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Ивана Кичигина и Рустама Саидрахмонова, которых обвиняют в хулиганском нападении на 17-летнего старшеклассника (ч. 2 ст. 213 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под стражей молодые люди 2000 и 2004 года рождения пробудут как минимум до 4 мая.

Инцидент имел место в минувшую пятницу в трехстах метрах от станции метро "Выборгская". Нападение по малозначительному поводу обернулось для школьника амбулаторным лечением.

Ранее издание 78.ru написало о подробностях стычки со ссылкой на отца пострадавшего. По словам последнего, незнакомые молодые люди с закрытыми лицами подошли к сыну на улице и спросили: "Ты за русский мир?". После этого они применили к школьнику кулаки, перцовый баллончик и выстрелили в его сторону из ракетницы.