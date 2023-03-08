В поздравлении с 8 марта Путин отметил умение женщин плести маскировочные сети

Президент Владимир Путин обратился к соотечественницам по случаю наступившего Международного женского дня 8 марта. Начав с душевной щедрости, ответственности и заботы и детях, он перешел к проблематике боевых действий. Роли женщин в помощи военнослужащим он посвятил всю вторую часть выступления, опубликованного на сайте Кремля минувшей ночью.

"Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров – и своих близких, и совсем незнакомых ребят – молитвой, тёплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетёте маскировочные сети, идёте волонтёрами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне", - произнес глава государства.

По словам Путина, доброта и всевозможная поддержка со стороны россиянок благотворно влияют на участников специальной военной операции на Украине, напоминают им о доме. Кроме того, женщины для военнослужащих, как представляется президенту, источник вдохновения и даже чудес. Он пожелал героиням праздника взаимопонимания и любви.