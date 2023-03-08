ЛДПР хочет поддержать коммерсантов, не повышающих цены на цветы перед 8 марта

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов считает, что правила рынка в отношении цветов, продающихся перед 8 марта по завышенным ценам, следовало бы отменить. Попытки ввести административный запрет до сих пор у него и его коллег не получились, хотя парламентарий до сих пор находит эту меру правильной.

"Привлекали Федеральную антимонопольную службу, но все объясняется рыночными отношениями", - рассказал депутат РИА "Новости".

На этом Нилов сдаваться не намерен. Он хочет различными способами поддерживать коммерсантов, которые не практикуют предпраздничное повышение цен. В представлении Нилова, когда такие организации получат привилегии, включая информационные, то "рынок сам выровняется".