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Новости 12:45

Бывшего мэра Белгорода задержали в рамках дела о взятках

фото ЗакС политика Бывшего мэра Белгорода задержали в рамках дела о взятках

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, о чем сообщает местное издание Fonar.tv. Его преследуют по коррупционному делу.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что Иванова подозревают в получении взяток в особо крупном размере (предположительно, ч. 6 ст. 290 УК). Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Иванов возглавил город в декабре 2021 года и продержался на своем посту менее года. С прошлой осени новое место его работы оставалось загадкой для журналистов. Перед Новым годом уже бывшего мэра раскритиковал губернатор Вячеслав Гладков, упрекнув его в невыполнении обещаний.


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