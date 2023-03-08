Милонов считает, что праздник 8 марта лишился "налета феминизма"

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов поздравил всех россиянок с Международным женским днем 8 марта и выразил удовлетворение от того, что, по его наблюдениям, в этот день стали меньше слышны голоса феминисток.

С недавних пор, по словам единоросса, праздник 8 марта избавился от "налета феминизма" и перестал быть поводом для споров, в том числе гендерного и правового характера.

"Женщины заслуживают, чтобы этот праздник не пытались припудрить социальными вещами", - добавил он в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

По мнению петербуржца, в праздничный день стоит ограничиться словами про высокие чувства и про весну. Примерно такие разговоры он сегодня и слышит вокруг себя.