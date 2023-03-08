Производитель шин Continental покинет российский рынок

Немецкая компания Continental, изготавливающая автомобильные шины, подвела итоги прошлого года и объявила о намерении прекратить ведение бизнеса в России. Руководство фирмы оценивает ушедший финансовый год как чрезвычайно тяжелый.

"[СВО] взвинтила цены на сырье, полуфабрикаты, энергоносители и логистику. Это также причина, по которой мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка", - гласит текст новейшего пресс-релиза.

В компании рассчитывают, что нынешний год сложится для нее более успешно.

По данным медиапроекта "Осторожно, новости", у Continental в России имеется четыре завода. Намерение покинуть российский рынок со стороны представителей компании звучало еще год назад, однако поставки продолжались.