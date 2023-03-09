Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах после протестов в Тбилиси

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и общественное движение "Сила народа" объявили 9 марта об отзыве законопроекта об иностранных агентах, передает "Sputnik Грузия". Внесение документа в местный парламент спровоцировало масштабные протесты в Тбилиси.

Авторы заявления посетовали на "машину лжи", из-за которой их проект был якобы неверно понят обществом. "Законопроекту присвоили фальшивый ярлык "русского закона", а его принятие в первом слушании представили как то, что страна свернула с европейского курса", - пожаловались политики и сообщили о принятом решении "безусловно, без всякого уговора" отозвать законопроект из парламента.

Также в заявлении говорится о том, что "Грузия <...> продолжит идти с достоинством к Европе, что является принципиальным выбором грузинского общества".

Массовые протесты в Грузии начались после того, как местный парламент одобрил в первом чтении один из двух предложенных законопроектов об иностранных агентах. За время выступлений были задержаны более 130 демонстрантов. После начала акций президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект.

Фото: unsplash