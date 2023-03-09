Зеленогорский суд оштрафовал сервис по продаже авиабилетов за рассылку спама

Зеленогорский районный суд рассмотрел гражданский иск к ООО "Евроавиа", занимающемуся торговлей авиабилетами, из-за рассылки в интернете, передает 9 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истцом выступил Николай Сергеев, он добивался от компании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей из-за полученного им на электронную почту письма с рекламой.

Истец показал, что в октябре 2021 года к нему на почту пришло письмо с темой "Так путешествуют умные" от отправителя EuroAvia. Текст письма носил рекламный характер, согласия на рассылку таких сообщений Сергеев, по собственному утверждению, не давал.

Сергеев обратился с жалобой управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области, заявив о нарушении ч. 1 ст. 18 закона "О рекламе", согласно которой рассылка может осуществляться лишь при получении предварительного разрешения от получателя. В августе комиссия УФАС приняла решение по жалобе, найдя ненадлежащей рекламу "Евроавиа".

Сама компания утверждала, что выслала письмо в адрес зарегистрированного в 2015 году пользователя.

"Истец дополнил, что является инвалидом по зрению, ему приходится каждый раз испытывать сильные затруднения при просмотре сообщений по электронной почте, разбор писем со спамом причиняет ему серьезные физические страдания", - уточнила судебная пресс-служба.

Суд решил, что Сергеев на сайте компании не регистрировался и согласия на получение рекламы не давал. Указанные "Евроавиа" данные о регистрации "не позволяют однозначно идентифицировать лицо, заполнившее регистрационную форму на сайте" из-за отсутствия номера его телефона и иных данных. В результате в пользу Сергеева взыскали 25 тысяч рублей компенсации морального вреда, что соответствует половине от изначально затребованной им суммы.