Комиссия кабмина одобрила инициативу о продаже жилья коррупционеров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина о распродаже с торгов элитной недвижимости чиновников-коррупционеров, сообщили 9 марта "Известия". Речь идет об изъятой в пользу государства собственности самих служащих и их родственников.

Существующее законодательство предполагает возможность передачи такого жилья гражданам по договору социального найма, то есть бесплатно и с возможностью последующей приватизации. Инициатива Минфина подразумевает, что приватизировать недвижимость можно будет только после аукциона.

Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас государство располагает 140 конфискованными в связи с правонарушениями объектами недвижимости, из которых "32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений". Минфин предлагает выставлять на торги лишь ту недвижимость, чья цена в два и более раза превышает рыночную. Правило предполагается распространить как на изъятые в дальнейшем дома, так и на те, что имеются в казне уже сегодня.

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила "Известиям", что жилье коррупционеров нередко оказывается весьма большим по площади, что приводит к росту расходов на его содержание. В связи с этим "практика передачи элитной недвижимости нуждающимся семьям почти не реализуется".

Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании правительства. В дальнейшем он может быть направлен в Госдуму, указали "Известиям" в кабмине.