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Новости 11:34

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за грязной водопроводной воды в Кировске

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело из-за грязной водопроводной воды в Кировске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь обратился к проблеме водоснабжения многоэтажек в Кировске. Как сообщает информационный центр СК, жалобы на некачественную и потенциально опасную воду продолжают поступать после того, как региональное управление ведомства отказалось возбуждать уголовное дело.

По итогам февральского лабораторного исследования в водопроводной воде, поступающей в дома, нашли вредные вещества, угрожающие здоровью людей. В связи с этим следователи в Ленобласти уже проводят дополнительную проверку всех обстоятельств сложившейся проблемы.

Помимо повторного требования возбудить уголовное дело Бастрыкин ждет от подчиненных в регионе отчета о "причинах и условиях, способствовавших произошедшему".


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