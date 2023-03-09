Стартовало выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России"

Начиная с 9 марта началось выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России", сообщила пресс-служба партии в официальном Telegram-канале. Желающие смогут подать заявки до 27 апреля на специальном сайте.

Как отмечается, у каждого кандидата будет собственный кабинет на сайте, где он сможет публиковать новости о себе, фотографии и видеозаписи, а также разместить собственную биографию. Период агитации продлится с момента выдвижения вплоть до 21 мая.

"Кандидатами могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях", - отметили в "Единой России". Кроме того, кандидатам запрещено иметь счета в зарубежных банках и иные активы за границей.

Само электронное предварительное голосование стартует 22 мая и продлится до 28 мая. Предполагается, что победители смогут участвовать в выборах 10 сентября, которые развернутся в 54 регионах России.