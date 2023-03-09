У главреда РБК арестовали недвижимость из-за штрафа за отсутствие маркировки у "иноагента"

Главный редактор РБК Петр Канаев рассказал о письме от Федеральной службы судебных приставов, в котором ему сообщили об аресте квартиры и дачи.

Принятые меры объясняются тем, что издание не оплатило штраф в 4 тысячи рублей, назначенный за отсутствие в тексте специальной маркировки у организации, признанной иностранным агентом. К штрафу также прилагалось пени в размере 1 тысячи рублей.

"Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты", - прокомментировал накопившийся долг медиаменеджер.

Наказание Канаев находит несоразмерным нарушению.