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Новости 13:03

У главреда РБК арестовали недвижимость из-за штрафа за отсутствие маркировки у "иноагента"

фото ЗакС политика У главреда РБК арестовали недвижимость из-за штрафа за отсутствие маркировки у "иноагента"

Главный редактор РБК Петр Канаев рассказал о письме от Федеральной службы судебных приставов, в котором ему сообщили об аресте квартиры и дачи.

Принятые меры объясняются тем, что издание не оплатило штраф в 4 тысячи рублей, назначенный за отсутствие в тексте специальной маркировки у организации, признанной иностранным агентом. К штрафу также прилагалось пени в размере 1 тысячи рублей.

"Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты", - прокомментировал накопившийся долг медиаменеджер.

Наказание Канаев находит несоразмерным нарушению.


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