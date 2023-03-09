Бывшую чиновницу Госстройнадзора Ленобласти оштрафовали на четыре миллиона рублей по делу о взятках

Суд вынес приговор бывшей чиновнице комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти по делу о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону. Осужденная прежде занимала должность начальника отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Как уточнил портал 47news, речь идет о Раисе Скуридиной.

Согласно данным СК, Скуридина признана виновной в получении двух взяток по 325 тысяч рублей каждая за оказание содействия застройщику ЖК "Ямбург" в Кингисеппе. После получения нескольких отказов в выдаче разрешения на строительство двух корпусов жилого комплекса застройщик ООО "Балт-Строй" нашел посредника и чиновницу, согласившуюся помочь с решением проблемы.

"В результате в июне 2018 года и январе 2019 года должностное лицо получало взятки через посредника на общую сумму 650 тысяч рублей", - заключили в Следкоме.

Суд признал Скуридину виновной и приговорил к выплате штрафа в размере 4 миллионов рублей. Также ей запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение шести лет. Приговор в законную силу не вступил.