Суд в Петербурге отказал арестанту в компенсации за изъятое в "Крестах" постельное белье

Колпинский районный суд рассмотрел иск арестанта СИЗО "Кресты" Вячеслава Круглянского к администрации изолятора и ФСИН России с требованием компенсации морального вреда за изъятые постельные принадлежности. Свои страдания истец оценил в 88 тысяч рублей, рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как показал Круглянский, при водворении в "Кресты" у него изъяли личные подушку, одеяло и постельное белье с обещанием выдать их аналоги от учреждения. Полученные казенные вещи оказались бывшими в употреблении, также истец высказал претензии к качеству выданного ему вафельного полотенца и посетовал на отсутствие радиоточки в одиночной камере. В результате Круглянский пришел к выводу, что в СИЗО "материально-бытовое обеспечение не соответствует цивилизации", и с тем обратился в суд.

"Изучив приказы о сроках эксплуатации и списания спальных принадлежностей и мягкого инвентаря, суд Круглянскому отказал", - сообщила судебная пресс-служба.