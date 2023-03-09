Суд отказался досрочно выпускать из колонии бывшего главу УФСИН по республике Коми

Бывший глава управления ФСИН по республике Коми Александр Протопопов, осужденный за коррупционные преступления, останется отбывать наказание в колонии. Как сообщает ТАСС, суд в Калининградской области отклонил ходатайство защиты о замене оставшегося срока исправительными работами.

Адвокат обосновывал свою просьбу тем фактом, что Протопопов погасил штраф, ставший частью приговора, и частично возместил ущерб, причиненный его действиями.

"Хоть осужденный и стремится к исправлению, однако оснований для вывода о том, что в его личности и поведении прослеживается устойчивая положительная динамика, не имеется", - рассказали в пресс-службе суда.

Бывшего тюремщика приговорили к семи годам колонии в 2017 году, обвинив в получении крупной взятки от предпринимателя. Двумя годами позже его также признали виновным в растрате: вместе с другими фигурантами Протопопов распродал железобетонные плиты, оставшиеся от расформированных учреждений ФСИН. По совокупности приворов он отбывает восьмилетний срок.