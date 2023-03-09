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Суд отказался досрочно выпускать из колонии бывшего главу УФСИН по республике Коми

фото ЗакС политика Суд отказался досрочно выпускать из колонии бывшего главу УФСИН по республике Коми

Бывший глава управления ФСИН по республике Коми Александр Протопопов, осужденный за коррупционные преступления, останется отбывать наказание в колонии. Как сообщает ТАСС, суд в Калининградской области отклонил ходатайство защиты о замене оставшегося срока исправительными работами.

Адвокат обосновывал свою просьбу тем фактом, что Протопопов погасил штраф, ставший частью приговора, и частично возместил ущерб, причиненный его действиями.

"Хоть осужденный и стремится к исправлению, однако оснований для вывода о том, что в его личности и поведении прослеживается устойчивая положительная динамика, не имеется", - рассказали в пресс-службе суда.

Бывшего тюремщика приговорили к семи годам колонии в 2017 году, обвинив в получении крупной взятки от предпринимателя. Двумя годами позже его также признали виновным в растрате: вместе с другими фигурантами Протопопов распродал железобетонные плиты, оставшиеся от расформированных учреждений ФСИН. По совокупности приворов он отбывает восьмилетний срок.


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