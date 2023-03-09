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Новости 14:04

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Петербурге, но не достигла недельного эпидпорога

фото ЗакС политика Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Петербурге, но не достигла недельного эпидпорога

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ выросли в Петербурге за прошедшую неделю на 65,6 %, следует из справки регионального управления Роспотребнадзора от 9 марта. При этом итоговое значение оказалось на 20,6 % ниже недельного эпидемического порога.

"По результатам вирусологического мониторинга среди негриппозных респираторных вирусов в числе находок преобладали риновирус, РС-вирус, сезонные коронавирусы", - отметили в санитарной службе.

Что касается вирусов гриппа, то специалисты вновь не обнаружили вирусы гриппа А (А/Н1N1/09, А/Н3N2/) у зараженных петербуржцев. В городе по-прежнему активно циркулирует вирус гриппа В, отметили в Роспотребнадзоре.


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