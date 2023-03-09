Волков* объявил о приостановке своей деятельности в качестве председателя правления ФБК**

Политик Леонид Волков* сообщил 9 марта о решении "взять паузу" в своей деятельности на посту председателя правления ACF International** в связи с появлением информации о подписании им письма в поддержку банкира Михаила Фридмана.

"Я принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International**. В скором времени мы соберемся с коллегами и они будут принимать решения о том, как они видят себе возможные форматы нашей совместной работы (и видят ли)", - написал Волков* в своем Telegram-канале. Оппозиционер также пообещал сообщить о принятых решениях касательно его дальнейшей деятельности.

В своем посте Волков* признал факт подписания в октябре 2022 года письма в офис председателя Европейского парламента Жозепа Борреля в поддержку банкира Фридмана. Он назвал обращение к евродепутату "большой политической ошибкой" и добавил, что превысил свои полномочия, подписав бумагу от имени ФБК**. "Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил", - написал он.

Волков* принес извинения тем, "чье доверие не оправдал", имея в виду в первую очередь руководство ФБК** и лично его основателя Алексея Навального. Также он попросил "с уважением" отнестись к его решению не комментировать в дальнейшем сложившуюся ситуацию.

Письмо с подписью Волкова* опубликовал 9 марта бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов***. Ранее оппозиционер заявлял о том, что его подпись под февральским обращением в поддержку Фридмана и его деловых партнеров, опубликованным накануне Венедиктовым***, была поддельной.

*Минюст внес Леонида Волкова в единый реестр иноагентов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

***Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.