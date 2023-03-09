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Горсуд зарегистрировал иск о признании недействующим распоряжения о создании платных парковок в Адмиралтейском районе

фото ЗакС политика Горсуд зарегистрировал иск о признании недействующим распоряжения о создании платных парковок в Адмиралтейском районе

Городской суд Петербурга зарегистрировал административный иск Игоря Колосова к комитету по транспорту, в котором тот добивается признания недействующим распоряжения комтранса о создании и использовании платных парковочных мест на дорогах Адмиралтейского района, передает 9 марта объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Истец требует признать распоряжение недействующим с момента его принятия. По его мнению, документ противоречит Гражданскому кодексу "в части равенства участников гражданского оборота и создания беспрепятственного осуществления гражданских прав", передает его позицию судебная пресс-служба.

Так, Колосов указал на невозможность оплаты парковки в Адмиралтейском районе за наличные средства. Уточнив, что расчеты принимаются исключительно в безналичной форме, он пришел к выводу о недобросовестности комитета по транспорту, поскольку тот якобы "создал препятствия к осуществлению гражданского права истца на расчет наличными". Невозможность оплаты наличными влечет возможность совершения правонарушений водителями, лишенными возможности расплатиться по безналу, полагает истец.

Материалы дела против комтранса переданы судье, уточнили в пресс-службе судов.


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