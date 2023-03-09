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Новости 15:08

Дом Софьи Катеринич на Петроградской стороне стал памятником

фото ЗакС политика Дом Софьи Катеринич на Петроградской стороне стал памятником

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) внес в единый государственный реестр памятников доходный дом Софьи Катеринич (проспект Добролюбова, 3), сочетающий в себе элементы модерна и барокко. За более чем вековую историю он практически не изменил своего внешнего облика и не подвергался перестройкам.

Здание возвели в начале 1900-х годов по проекту военного инженера Ивана Балбашевского и гражданского инженера Льва Ильина. В нем проживала привилегированная часть дореволюционного российского общества: потомственные дворяне, почетные граждане города, высокопоставленные военные и чиновники.

По мнению экспертов, получивший статус регионального памятника дом Катеринич представляет собой неотъемлемую часть проспекта Добролюбова и формирует единую линию застройки.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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