Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию

Российские логистические компании стали массово жаловаться на трудности при провозе санкционных товаров через территорию Турции, о чем сообщил "Коммерсант FM". Таким образом срывается "параллельный импорт".

Проблема коснулась, в частности, компании "Оптималог", которая накануне получила первые уведомления об отмене букингов вылетов.

"Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию", - рассказал ее гендиректор Георгий Властопуло.

Столкнувшаяся с тем же явлением коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова обратила внимание, что официальных нормативных актов в Турции относительно так называемого параллельного импорта не издано. В противном случае, отмечает она, это означало бы признание практикующегося Анкарой обхода санкций.