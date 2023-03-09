Цивилев предложил перенести электронную запись к врачу на вечернее время

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в комитет по здравоохранению с просьбой изменить порядок записи на прием к врачу. По его мнению, действующие сегодня правила телефонной и электронной записи далеки от совершенства: она открывается в полночь, когда граждане уже отдыхают или спят. Депутату указали на проблему в комментариях пользователи социальной сети "ВКонтакте", отдельно отметив сложности взаимодействия с виртуальным роботом-помощником.

"Действующий порядок неудобен людям, люди жалуются на труднодоступность доступа к медицинской услуге. Ограничение доступности и своевременности медицинской помощи препятствует обеспечению прав граждан в сфере охраны здоровья", - считает единоросс.

Цивилев считает целесообразным сдвинуть открытие номерков для посещения врачей на 20 часов вечера предыдущего дня. В его планы также входит попросить профильный комитет отказаться от платных услуг в условиях, когда люди не могут записаться на обычный прием к доктору. Беспокоит его и невозможность даже на второй раз попасть к специалисту без направления от терапевта.