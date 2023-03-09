Смольный заменит временные проездные детей участников СВО на постоянные

В Петербурге продолжается замена временных бесплатных проездных билетов для детей участников СВО на постоянные, сообщила 9 марта пресс-служба губернатора. Новые проездные будут действительны вплоть до 31 декабря 2023 года и не потребуют ежемесячного продления.

"Бесплатные проездные билеты могут оформить не только родные дети участников СВО, но и дети супругов от предыдущих браков. Все дети, которые живут и воспитываются в семье участника специальной военной операции, должны иметь такие льготы", — отметил Александр Беглов.

Для получения бесплатного постоянного проездного билета желающим следует обратиться в офисы "Организатора перевозок", имея при себе фотографию формата 3х4 и выданный ранее проездной. Замена произойдет в день обращения.

Правом на бесплатный проезд в общественном транспорте Петербурга обладают дети мобилизованных и добровольцев младше 18 лет, учащиеся учреждений среднего и среднего профессионального образования, студенты, аспиранты, адъюнкты и другие учащиеся.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"