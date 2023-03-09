Петербуржец получил год условно за стрельбу в полицейского из пневматического пистолета

Невский районный суд огласил приговор местному жителю Роману Александрову по возбужденному против него делу о применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, горожанин получил условный срок.

Из материалов дела следует, что вечером 30 октября прошлого года Александров ввязался на лестничной площадке дома № 124 по Октябрьской набережной в конфликт с находившимся там же полицейским. Правоохранитель прибыл на место после звонка о возможном нарушении общественного порядка и обнаружил там нетрезвого петербуржца. В ходе последовавшего общения Александров направил в сторону силовика пневматический пистолет и сделал выстрел.

Как уточнила судебная пресс-служба, своими действиями Александров "совершил угрозу применения насилия в отношении представителя власти" и причинил правоохранителю моральный вред, а также "нарушил нормальную деятельность органов власти".

Суд учел признание Александровым вины и его раскаяние, а также принесенные потерпевшему извинения и отсутствие судимости. В результате ему назначили лишение свободы сроком на один год условно с испытательным сроком длительностью полтора года.