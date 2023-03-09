С начала года в России восстановлены права почти шести тысяч обманутых дольщиков

За два месяца 2023 года Фонд развития территорий совместно с регионами решили проблемы почти шести тысяч обманутых дольщиков, передает 9 марта пресс-служба правительства со ссылкой на заявление вице-премьера, главу наблюдательного совета ФРТ Марата Хуснуллина.

Всего в январе и феврале помощь была оказана 5,9 тысячам дольщиков, следует из слов чиновника. Из них за счет региональных механизмов поддержка была оказана 3,9 тысячам человек.

Что касается ФРТ, то среди 400 дольщиков было распределено 1,3 миллиарда рублей, заявил Хуснуллин. Кроме того, были достроены 12 жилых домов, квартиры в которых предоставят 1,6 тысячам граждан.

В целом в 2022 году ФРТ и регионы смогли решить проблемы 54 тысяч обманутых дольщиков, уточнила пресс-служба кабмина. "Всего в 2019–2022 годах были восстановлены права 162,5 тысячи дольщиков, пострадавших от действий застройщиков", — приводит она слова исполнительного директора фонда Константина Тимофеева.

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