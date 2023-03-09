Вокруг мемориала "Разорванное кольцо" обустроят тематический парк

Вокруг блокадного мемориала "Разорванное кольцо" на побережье Ладожского озера в Ленобласти планируется создание тематического парка, сообщило 9 марта ТАСС со ссылкой на заявление директора комплекса "Дорога жизни" Юрия Щеглова. Парк будет посвящен обороне Ленинграда и работе Дороги жизни в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказал Щеглов, парковая зона появится на территории, прилегающей к мемориалу. "Там будут три информационные зоны, посвященные 1941, 1942 и 1943 годам, — поделился он планами. — Мы планируем максимально сохранить деревья и существующий природный ландшафт, дорожки будут сделаны над поверхностью". Кроме того, там же оборудуют две смотровые площадки с выходом на озеро и большую площадку для мероприятий.

На смотровых площадках установят бинокли, направленные в сторону Кобоны по маршруту Дороги жизни. В инфозонах появятся стенды с рассказом о работе Дороги жизни в летний и зимний периоды.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"