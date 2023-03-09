Кронштадтский районный суд хотят отремонтировать за 87 млн рублей

Управление судебного департамента в Петербурге объявило аукционы на заключение контрактов по капительному ремонту фасадов зданий Куйбышевского и Василеостровского районных судов и всего здания Кронштадтского районного суда. Данные опубликованы на сайте госзакупок.

Управление готово потратить на капитальный ремонт Кронштадтского районного суда 87 млн рублей. В документах закупки сказано, что исполнитель должен провести все работы в два этапа.

Первый - полностью заменить кровлю здания, отремонтировать фасад и заменить оконные блоки, а также на 60% сделать внутренний ремонт. Второй этап уже подразумевает полное завершение работ внутри здания, в том числе по отоплению, водоснабжению с канализацией, видеонаблюдению и другому. Первый этап следует завершить до 30 ноября 2023 года, а второй должен пройти с 1 января по 30 ноября 2024 года, сказано в документе.

В Василеостровском и Куйбышевском районных судах исполнитель должен будет очистить фасады от всех загрязнений, загрунтовать, покрыть защитой от высокой влажности и провести другие работы. Максимальная стоимость работ в Василеостровском районном суде - 9,97 млн рублей, в Куйбышевском - 8,9 млн рублей.

Согласно документам закупки, фасады требуют отремонтировать до 15 октября 2023 года. В документах отмечается, что Василеостровский районный суд - выявленный объект культурного наследия "Дом призрения бедных императрицы Александры Федоровны", а Куйбышевский - выявленный объект культурного наследия "Особняк Нарышкиной".

София Саттарова / На фото здание Василеостровского районного суда Петербурга