ЕР хочет освободить от долгов по кредитам родителей погибших на спецоперации

Замглавы рабочей группы по вопросам специальной военной операции, сенатор Николай Журавлев анонсировал новую законодательную инициативу, призванную материально поддержать родителей и усыновителей погибших на СВО бойцов. Как сообщает пресс-служба "Единой России", для этой категории граждан предлагается установить кредитные каникулы, освободив от долговых обязательств по любым кредитам погибшего.

"Закон о кредитных каникулах, в целом, оказался крайне востребованным. Но мы видим, что в нём остаются пробелы, которые не позволяют в полной мере защитить участников СВО и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами", - считает Журавлев.

Инициативу единороссы прорабатывают совместно с Банком России и Минобороны. Ее принципы должны будут распространиться также на родителей и усыновителей участников СВО, получивших инвалидность в ходе боевых действий.