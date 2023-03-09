ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:30

ЕР хочет освободить от долгов по кредитам родителей погибших на спецоперации

фото ЗакС политика ЕР хочет освободить от долгов по кредитам родителей погибших на спецоперации

Замглавы рабочей группы по вопросам специальной военной операции, сенатор Николай Журавлев анонсировал новую законодательную инициативу, призванную материально поддержать родителей и усыновителей погибших на СВО бойцов. Как сообщает пресс-служба "Единой России", для этой категории граждан предлагается установить кредитные каникулы, освободив от долговых обязательств по любым кредитам погибшего.

"Закон о кредитных каникулах, в целом, оказался крайне востребованным. Но мы видим, что в нём остаются пробелы, которые не позволяют в полной мере защитить участников СВО и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами", - считает Журавлев.

Инициативу единороссы прорабатывают совместно с Банком России и Минобороны. Ее принципы должны будут распространиться также на родителей и усыновителей участников СВО, получивших инвалидность в ходе боевых действий.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама