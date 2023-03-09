В Заксобрании обсудили возможность уголовного преследования авторов "наркограффити"

Рабочая группа при комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания обсудила законопроект об установлении уголовной ответственности за нанесение на стены изображений с пропагандой запрещенных веществ, известила 9 марта пресс-служба парламента Петербурга. Помимо депутатов в мероприятии приняли участие представители полиции, прокуратуры, сферы здравоохранения и иных структур.

Депутат Алексей Цивилев посетовал, что граффити с рекламой наркотиков можно встретить в Кировском районе "на каждом втором здании". По его мнению, существующих административных мер борьбы с подобным явлением явно недостаточно.

"Есть участки стен, на которых были закрашены граффити, и поверх появились новые. Те, кто их рисует, работают оперативно, и силами управляющих компаний справиться с таким явлением невозможно", — пожаловался Цивилев. Исправить ситуацию могло бы введение уголовной ответственности за нанесение рекламы наркотиков на стены, предположил он.

Представитель городской прокуратуры Игорь Елисеев, в свою очередь, заявил о необходимости "комплексно подойти к вопросу" и посмотреть, как будет реализовываться правоприменительная практика по этому составу преступления.

В свою очередь, депутат Наталия Астахова указала на то, что введение уголовной ответственности может привести к криминализации несовершеннолетних. "Эти граффити делают подростки, которым предложили подзаработать. Они могут не понимать, что это реклама наркотиков. Нахождение в местах заключения их криминализирует", — заявила Астахова и призвала более гуманно подходить к решению сложившейся проблемы.

Завершая встречу, Цивилев пообещал учесть высказанные мнения при доработке законопроекта.

Фото: assembly.spb.ru