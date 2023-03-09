Петербурженка отсудила у ЖКС более 400 тысяч рублей за протекшую крышу

Пушкинский районный суд Петербурга занял сторону Ирины Батраковой в ее споре с "Жилкомсервисом №1" Пушкинского района из-за затопленной квартиры в доме по Парковой улице. Петербурженка подала иск из-за того, что прошлой зимой уборка крыши от снега и льда привела к протечке.

Понесенный ущерб истица оценила в 265,7 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Коммунальщиков обязали выплатить Батраковой указанную сумму, а также 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба, 142 850 рублей в качестве штрафа и 6,5 тысяч рублей в счет оплаты труда оценщика.

Свою вину представители ответчика в ходе процесса не оспаривали. На последнее заседание никто из них не явился.

Примечательно, что полтора года назад Батракова уже выигрывала гражданское дело у районного ЖКС №1. Тогда она судилась с коммунальщиками из-за затопления квартиры вследствие прорыва трубы на чердаке.