В комздраве опровергли слухи о финансовых нарушениях в Боткинской больнице

Появившаяся в петербургских СМИ информация о возможных нарушениях при начислении дополнительных выплат медикам в Боткинской больнице не соответствует действительности, сообщил глава комитета Дмитрий Лисовец. По его словам, чиновники изучили каждую из девятнадцати поступивших жалоб и не обнаружили каких-либо нарушений в механизме начисления допвыплат.

Ранее медсестры и средний персонал больницы пожаловались журналистам на то, что в конце прошлого года их обделили премиями.

"Целевые значения по зарплате каждой из трёх категорий (врачи, средний и младший медперсонал) исчисляются исходя из средней зарплаты в регионе. <...> При этом необходимо сказать, что превышение по категории среднего медперсонала над целевыми значениями составляет более 18%", - приводит слова Лисовца издание 78.ru.

Чиновник добавил, что в прошлом году высокий уровень зарплат сотрудников Боткинской больницы был обеспечен в том числе за счет субсидий.