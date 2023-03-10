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Новости 9:28

Иванов покинул пост главы комитета по физкультуре и спорту Ленобласти

фото ЗакС политика Иванов покинул пост главы комитета по физкультуре и спорту Ленобласти

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области лишился своего руководителя: начиная с 10 марта этот пост покидает Дмитрий Иванов, сообщается в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Указывается, что от занимаемой должности Иванов освобождён по собственному желанию.

Кто может занять пост председателя комитета, пока не конкретизируется. У Иванова есть два заместителя - первый зам Евгений Пономарев и Оксана Лагода.

Свою должность Иванов получил в ноябре 2020 года. До этих пор он занимал пост руководителя комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. В областную администрацию пришёл в 2013 году.


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