Из петербургского Пулково запустят прямые рейсы в Тунис

Начиная с 7 апреля из петербургского аэропорта Пулково начнут летать самолёты в Тунис: компания Nouvelair Tunisie запускает полётную программу из города на Неве в Монастир, известили в пресс-службе оператора аэропорта Пулково ВВСС. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Как указано в расписании, прилетать в Петербург самолёты из южной страны будут в 00:25. Отправление в Монастир, в свою очередь, будет осуществляться в 01:25. На рейсах задействуют самолёты Airbus A320.

В компании "Воздушные ворота Северной столицы" добавили также, что в мае Nouvelair Tunisie запустит ещё один рейс в город Тунис.