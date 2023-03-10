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Новости 10:51

Координатор проекта "Пространство Политика" в Екатеринбурге перестала выходить на связь после визита силовиков

фото ЗакС политика Координатор проекта "Пространство Политика" в Екатеринбурге перестала выходить на связь после визита силовиков

Координатор проекта "Пространство Политика" в Екатеринбурге Мария Соловянчик перестала выходить за связь после того, как к ней домой приехала полиция, сообщается в Telegram-канале "Вечерние ведомости".

Перед этим активистку вызывали в службу безопасности УрФУ - вуза, в котором она учится. Суть претензий правоохранителей к девушке на данный момент выясняется.

В феврале на проводимое проектом "Пространство Политика" в Екатеринбурге мероприятие приезжали силовики в балаклавах. По их заявлению, среди участников искали "людей, похожих на ЛГБТ".

"Пространство Политика" представляет собой сеть молодёжных независимых проектов. По словам его создателей, главной целью организации является существование возможности высказаться и быть услышанным.


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