В ЛДПР выступили против уничтожения непищевой контрафактной продукции

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил 10 марта против практики уничтожения непищевой контрафактной продукции. Про его словам, законопроект об этом подготовлен и "уже дожидается своего часа" в парламенте.

"Предлагаем запретить уничтожение непищевой продукции. Пусть судьбу вещей решает правительство, используя конфискат для госнужд", — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Парламентарий предположил, что сохраненные вещи при прохождении необходимых экспертиз можно было бы использовать по назначению. "Тем же детским домам не лишними будут новая одежда или обувь, например", — предположил он.

Согласно тексту пояснительной записки, опубликованной Ниловым, законопроект предполагает установление запрета на уничтожение продукции без маркировки. Кроме того, правительство должно будет получить полномочия по утверждению порядка переработки и использования подобной продукции.

"Данная мера позволит смягчить последствия падения уровня доходов существенной части населения и сэкономить бюджетные средства", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам Нилова, инициатива о запрете уничтожения немаркированной продукции направлена в правительство для получения отзыва.

Фото: Telegram-канал Ярослава Нилова