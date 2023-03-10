В Кудрово маршрутка сбила на "зебре" трёхлетнего мальчика на велосипеде

Областные правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Кудрово, в котором получил множественные травмы малолетний ребёнок. Трёхлетний мальчик угодил под колёса маршрутки.

Инцидент произошёл вечером 9 марта возле дома № 4 по Пражской улице. 50-летний водитель маршрутного такси двигался от Европейского проспекта в сторону Центральной улицы, не заметил ребёнка на "зебре" и сбил его. Мальчик был на велосипеде вместе со своей матерью, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как итог, ребёнка на скорой увезли в больницу, где у него констатировали состояние средней степени тяжести.

Собственную проверку организовала прокуратура Всеволожского района. Правоохранители установили, что водитель в 2022-2023 годах 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.