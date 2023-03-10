До конца 2023 года свыше полутора тысяч семей петербуржцев переедут в новые дома из коммуналок

С начала 2023 года уже 124 семьям петербуржцев выдали жилищные свидетельства о праве на социальную выплату для расселения коммунальных квартир, информирует пресс-служба Смольного. Ожидается, что до наступления 2024-го выплаты получат ещё 1450 семей.

Петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил о том, кто может рассчитывать на получение свидетельства.

"В Петербурге продолжается расселение коммунальных квартир. Одно из условий - на городскую очередь могут встать собственники или наниматели помещений в коммунальной квартире, проживающие в городе на Неве в общей сложности не менее 10 лет", - рассказал губернатор.

На выплаты могут претендовать семьи, в которых совокупный доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена, а площадь обитаемого помещения не превышает 15 кв. метров.

В Смольном добавили также, что на данный момент в городе существует порядка 62 тысяч коммуналок, в которых живут 200 тысяч семей. В этом году на господдержку могут рассчитывать граждане, которые были включены в перечень на расселение до 5 ноября 2020 года.